Очередная авария в Улан-Удэ заливает водой центр города

В центре Улан-Удэ ограничили движение по улице Советская, 1б. Причиной стал выход воды на проезжую часть, из-за чего пришлось перекрыть движение транспорта в обе стороны.

- Просим водителей заранее планировать маршрут с учетом данного ограничения. Информация о времени восстановления движения будет сообщена дополнительно. Телефон горячей линии 44-00-00 и 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал».

Заявка о выходе воды на проезжую часть в районе Автовокзала поступила в аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» сегодня, 28 марта.

- В настоящее время на объекте работает ремонтная бригада и две единицы спецтехники. Вызваны представители ресурсоснабжающих организаций для согласования земляных работ, - добавили в ведомстве.

Фото: МУП «Водоканал»