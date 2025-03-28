Происшествия 28.03.2025 в 11:24

Очередная авария в Улан-Удэ заливает водой центр города

Временно перекрыли движение в обе стороны по Советской
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Текст: Елена Кокорина
Очередная авария в Улан-Удэ заливает водой центр города

В центре Улан-Удэ ограничили движение по улице Советская, 1б. Причиной стал выход воды на проезжую часть, из-за чего пришлось перекрыть движение транспорта в обе стороны.

- Просим водителей заранее планировать маршрут с учетом данного ограничения. Информация о времени восстановления движения будет сообщена дополнительно. Телефон горячей линии 44-00-00 и 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал».

Заявка о выходе воды на проезжую часть в районе Автовокзала поступила в аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» сегодня, 28 марта.

- В настоящее время на объекте работает ремонтная бригада и две единицы спецтехники. Вызваны представители ресурсоснабжающих организаций для согласования земляных работ, - добавили в ведомстве.

Фото: МУП «Водоканал»

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