Происшествия 01.04.2025 в 14:06

Жителя Бурятии обвинили в угоне такси

Устав ждать водителя, мужчина поехал домой за рулем его машины
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии обвинили в угоне такси

За угон такси в Бурятии на 22-летнего жителя Иволгинского района завели уголовное дело. Устав ждать водителя, мужчина уселся за руль машины и отправился к себе домой.

Предварительно установлено, что в середине марта молодой человек, подрабатывающий частным извозом, в вечернее время по заявке подвозил женщину из столицы Бурятии в Тарбагатайский район.

- Там его заметила группа подвыпивших молодых людей, попросивших увезти их до Улан-Удэ. В течение длительного времени катаясь по городу, они обещали заплатить водителю, однако «покатушки» их завершились угоном его машины. По словам таксиста, побаиваясь шумной компании и узнав, что последнего пассажира нужно вести домой за город, он насторожился и решил «подстраховаться». Сказав, что ему необходимо зайти к знакомому, потерпевший вошел в подъезд и наблюдал из окна за оставшимся в авто пассажиром. Тот же, в свою очередь, «устав ждать водителя», сам сел за руль и уехал домой, - рассказали в МВД.

Чужое авто угонщик оставил во дворе знакомых, за домом которых присматривал, но в полицию о нем так и не сообщил. Правоохранители отмечают, что подозреваемый ранее был судим за квартирную кражу.

- Из-за несоблюдения ограничений, в частности, неявок в уголовно-исполнительную инспекцию, условное осуждение было заменено на реальное лишение свободы. Из исправительного учреждения он освободился в феврале. Также был осужден за дачу взятки должностному лицу.
Расследование продолжается, - добавили в МВД республики.

Фото: loon.site

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