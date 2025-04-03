В Бурятии горит лес в Хоринском районе

Вчера в Бурятии был зарегистрирован один лесной пожар в Хоринском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, по состоянию на утро 3 апреля он еще не потушен, возгорание действует на общей площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет.«Причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнём. Предположительно, огонь перешёл с лесосеки. Возгорание обнаружили в результате видеомониторинга», - рассказали в РАЛХе.В тушении пожара задействованы 12 человек из числа лесной охраны и 2 единицы техники.