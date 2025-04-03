Происшествия 03.04.2025 в 09:37

В Бурятии горит лес в Хоринском районе

Причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнём
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горит лес в Хоринском районе
Фото: РАЛХ
Вчера в Бурятии был зарегистрирован один лесной пожар в Хоринском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, по состоянию на утро 3 апреля он еще не потушен, возгорание действует на общей площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет.

«Причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнём. Предположительно, огонь перешёл с лесосеки. Возгорание обнаружили в результате видеомониторинга», - рассказали в РАЛХе.

В тушении пожара задействованы 12 человек из числа лесной охраны и 2 единицы техники.
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с 2 по 8 апреля

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