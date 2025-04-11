Происшествия 11.04.2025 в 09:51
Две пенсионерки пострадали в ДТП в Улан-Удэ
Их вёз пожилой водитель, который не уступил дорогу другому авто
Текст: Андрей Константинов
Дорожная авария с пострадавшими произошла вчера около 17 часов на нерегулируемом перекрёстке по ул. Военная (проезд 1) в Улан-Удэ.
«74-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда». В результате ДТП две пожилых пассажирки автомобиля «Митсубиши» (73 и 78 лет) с травмами доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
«74-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда». В результате ДТП две пожилых пассажирки автомобиля «Митсубиши» (73 и 78 лет) с травмами доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
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