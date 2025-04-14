Житель Улан-Удэ лишился автомобиля и получил крупный штраф

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Однако в феврале этого года горожанин вновь сел пьяным за руль и отправился из Улан-Удэ в Мухоршибирский район. В пути его задержали сотрудники ГИБДД.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Мужчину приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей, а его автомобиль «Ниссан Пресаж» конфисковали.Приговор еще не вступил в законную силу.