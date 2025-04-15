Происшествия 15.04.2025 в 13:15

В Бурятии ищут пропавшую 16-летнюю девушку

О ней ничего не известно уже сутки
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ищут пропавшую 16-летнюю девушку

В Бурятии разыскивают 16-летнюю Зондуеву Надежду Александровну. Ее местонахождение неизвестно с 14 апреля 2025 года, сообщают в «Селенга-инфо.24/7».

Девушка проживает в п. Тухум г. Гусиноозерск. Предполагается, что она могла уехать в Улан-Удэ.

Приметы подростка: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 162 см, глаза карие, на правой ноге имеются татуировки.

Была одета в серые спортивные штаны, черную футболку, белые кроссовки, серую толстовку. С собой была черная сумка.

Владеющих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8-924-390-8379, 8-964-730-8990, 89835360227 или 8-30145-42702

Фото: Селенга-инфо.24/7

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