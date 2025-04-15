Происшествия 15.04.2025 в 14:10

В Бурятии жена второй раз напала на мужа с ножом

Мужчина поплатился за пьянство и рукоприкладство
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии жена второй раз напала на мужа с ножом

В Заиграевском районе Бурятии муж получил от жены удар ножом в спину за рукоприкладство. Примечательно, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.

Как рассказали в полиции, вернувшись с работы поздно вечером, обвиняемая застала мужа нетрезвым. Случилась ссора, которая продолжилась применением физической силы со стороны мужчины и женщина схватилась за нож. В итоге, 47-летний пострадавший был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями спины.
- Несколько лет назад женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью супруга при схожих обстоятельствах. Возбуждены уголовные дела, - добавили в МВД республики.                                                         
Фото: Номер один

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ножевое супруги

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