Происшествия 16.04.2025 в 15:31
«Слишком много времени прошло»
Эксперты не установили причину смерти сибиряка, в убийстве которого обвинили полицейских
Текст: КП-Новосибирск
Новый поворот появился в деле жителя села Яркуль Новосибирской области Владимира Поторокина, за убийство которого судят полицейских. Мужчина пропал в 2013 году, через год его мертвым нашли в поле. По версии следствия, накануне исчезновения мужчину забрали полицейские, домой он не вернулся. Через 10 лет задержали действующих на тот момент начальника уголовного розыска из того же Усть-Таркского района Алексея Бороздина и начальника участковых и подразделения по делам несовершеннолетних Александра Кунца, которых обвинили в убийстве парня. Якобы он начал обвинять полицейских в укрывательстве коллег, которые за три года до этого сбили 13-летнюю Наташу Матюхину. Сейчас дело рассматривают в суде, но эксгумация останков Поторокина мало что дала. Подробности — в материале КП-Новосибирск.
Трагедия, произошедшая в селе Яркуль в 2010 году, ужасает своими подробностями. Школьница Наташа Матюхина пропала по пути из местного клуба домой. Подружка проводила ее до перекрестка, от которого до дома школьницы оставались считанные метры. Но она пропала, и следующие 13 лет о ее судьбе ничего не было известно.
Спустя 13 лет следователям удалось распутать дело: по версии СК, двое экс-милиционеров на белой «Волге» сбили девочку, а затем избавились от тела. В той машине находились бывшие сотрудники Усть-Таркского отдела МВД — Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев. Они летом 2023 года оказались в СИЗО.
Вскоре задержали их коллег — бывшего начальника участковых Усть-Таркского отдела Александра Кунца и начальника местного угрозыска Алексея Бороздина. Их обвинили в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина. По версии следствия, Поторокина задержали после пьяной ссоры, по дороге в отделение он начал обвинять полицейских в смерти Наташи. Дальнейшее описал бывший участковый Гришаев, который сидел за рулем автомобиля и стал ключевым свидетелем убийства.
- Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной, которая без вести пропала 2 марта 2010 года. Поторокин говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле «Волга» белого цвета в неизвестном направлении. Что на этой «Волге» к Кунцу приезжали его товарищи, а после убийства они закопали или сожгли Матюхину. В ответ Кунц начал бить Поторокина, говорил: «Заткнись или тебе будет плохо», - рассказал на суде ключевой свидетель.
По данным СКР, полицейские высадили Поторокина на обочине возле дач, избили и оставили лежать на дороге. Родственникам сельчанина заявили, что Владимир сам ушел из отдела. Через два месяца тело Поторокина нашли на месте избиения. Бывшие полицейские скрывали убийство еще 10 лет, пока следователи на них не вышли.
В августе 2023 года тело Владимира Поторокина эксгумировали, на руках у судмедэкспертов оказались скелетированные останки.
- В виду полного скелетирования трупа комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что установить причину смерти невозможно. При этом не установлено никаких особенностей, которые бы исключили смерть Поторокина от закрытой черепно-мозговой травмы при обстоятельствах, указанных в деле, – сообщается в результатах судмедэкспертизы.
В суде допросили судмедэксперта, который проводил исследование эксгумированных останков Владимира Поторокина. Он объяснил: подтвердить или опровергнуть убийство Поторокина он не может. Прошло слишком много времени. Но на трупе нашли следы перелома костей черепа и следы перелома носа, который был получен за месяц до смерти.
- По цвету костных останков мы смогли только установить срок смерти Поторокина в 7-10 лет, точнее установить невозможно. При исследовании эксгумированного трупа проводилось частичное прокрашивание сохранившихся тканей. Ткани мы изымали на судебно-гистологическое исследование для подтверждения либо опровержения наличия кровоподтеков. Но, к сожалению, ввиду произошедших со временем изменений подтвердить или опровергнуть наличие кровоизлияний не представилось возможным. Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наличие кровоподтеков на теле Поторокина, – рассказал на суде Евгений Шипилов, эксперт Новосибирского областного клинического бюро судмедэкспертизы.
Адвокаты бывших полицейских Кунца и Бороздина спросили эксперта, можно ли утверждать, что смерть Поторокина была криминальной? Эксперт ответил, что нет.
Юристы считают, что доказать убийство на основе только свидетельских показаний будет непросто.
- Сейчас предстоит доказать факт убийства или причинения тяжких телесных повреждений. Если свидетель не мог наблюдать характер и степень тяжести причинённых повреждений, то велика вероятность переквалификации деяния на преступление в виде оставления в опасности по статье 125 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 1 года, – сообщил адвокат Константин Зиновьев.
Кроме убийства, бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и наступлением тяжких последствий, за это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Трагедия, произошедшая в селе Яркуль в 2010 году, ужасает своими подробностями. Школьница Наташа Матюхина пропала по пути из местного клуба домой. Подружка проводила ее до перекрестка, от которого до дома школьницы оставались считанные метры. Но она пропала, и следующие 13 лет о ее судьбе ничего не было известно.
Спустя 13 лет следователям удалось распутать дело: по версии СК, двое экс-милиционеров на белой «Волге» сбили девочку, а затем избавились от тела. В той машине находились бывшие сотрудники Усть-Таркского отдела МВД — Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев. Они летом 2023 года оказались в СИЗО.
Вскоре задержали их коллег — бывшего начальника участковых Усть-Таркского отдела Александра Кунца и начальника местного угрозыска Алексея Бороздина. Их обвинили в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина. По версии следствия, Поторокина задержали после пьяной ссоры, по дороге в отделение он начал обвинять полицейских в смерти Наташи. Дальнейшее описал бывший участковый Гришаев, который сидел за рулем автомобиля и стал ключевым свидетелем убийства.
- Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной, которая без вести пропала 2 марта 2010 года. Поторокин говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле «Волга» белого цвета в неизвестном направлении. Что на этой «Волге» к Кунцу приезжали его товарищи, а после убийства они закопали или сожгли Матюхину. В ответ Кунц начал бить Поторокина, говорил: «Заткнись или тебе будет плохо», - рассказал на суде ключевой свидетель.
По данным СКР, полицейские высадили Поторокина на обочине возле дач, избили и оставили лежать на дороге. Родственникам сельчанина заявили, что Владимир сам ушел из отдела. Через два месяца тело Поторокина нашли на месте избиения. Бывшие полицейские скрывали убийство еще 10 лет, пока следователи на них не вышли.
В августе 2023 года тело Владимира Поторокина эксгумировали, на руках у судмедэкспертов оказались скелетированные останки.
- В виду полного скелетирования трупа комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что установить причину смерти невозможно. При этом не установлено никаких особенностей, которые бы исключили смерть Поторокина от закрытой черепно-мозговой травмы при обстоятельствах, указанных в деле, – сообщается в результатах судмедэкспертизы.
В суде допросили судмедэксперта, который проводил исследование эксгумированных останков Владимира Поторокина. Он объяснил: подтвердить или опровергнуть убийство Поторокина он не может. Прошло слишком много времени. Но на трупе нашли следы перелома костей черепа и следы перелома носа, который был получен за месяц до смерти.
- По цвету костных останков мы смогли только установить срок смерти Поторокина в 7-10 лет, точнее установить невозможно. При исследовании эксгумированного трупа проводилось частичное прокрашивание сохранившихся тканей. Ткани мы изымали на судебно-гистологическое исследование для подтверждения либо опровержения наличия кровоподтеков. Но, к сожалению, ввиду произошедших со временем изменений подтвердить или опровергнуть наличие кровоизлияний не представилось возможным. Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наличие кровоподтеков на теле Поторокина, – рассказал на суде Евгений Шипилов, эксперт Новосибирского областного клинического бюро судмедэкспертизы.
Адвокаты бывших полицейских Кунца и Бороздина спросили эксперта, можно ли утверждать, что смерть Поторокина была криминальной? Эксперт ответил, что нет.
Юристы считают, что доказать убийство на основе только свидетельских показаний будет непросто.
- Сейчас предстоит доказать факт убийства или причинения тяжких телесных повреждений. Если свидетель не мог наблюдать характер и степень тяжести причинённых повреждений, то велика вероятность переквалификации деяния на преступление в виде оставления в опасности по статье 125 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 1 года, – сообщил адвокат Константин Зиновьев.
Кроме убийства, бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и наступлением тяжких последствий, за это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
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