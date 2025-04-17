В Бурятии разбились три подростка

Как сообщили в ГИБДД, первое ДТП произошло днем 16 апреля в Иволгинском районе на отвороте в Поселье. Там 14-летний подросток на мотоцикле «Хонда Хорнет 600» при обгоне выехал на встречку и врезался в «Тойоту Витц», которая ехала в попутном направлении и начала поворот налево. В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.





Еще одна авария случилась вечером в Эрхирике. Там 15-летний водитель мопеда «Рэйсер», гнавший через перекресток, врезался в бок «Тойоты Ипсум». Юный байкер и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.





Сразу две тяжелые аварии с участием несовершеннолетних мотоциклистов случились вчера в Бурятии. В них серьезно пострадали три подростка.Как уточнили в Госавтоинспекции, оба водителя мототехники не имели прав. Матерей школьников, разрешивших им кататься на мотоциклах, привлекут к административной ответственности.