Происшествия 17.04.2025 в 09:18

В Бурятии разбились три подростка

Начинающие байкеры гоняют, рискуя своими и чужими жизнями
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разбились три подростка
Фото: ГИБДД Бурятии
Сразу две тяжелые аварии с участием несовершеннолетних мотоциклистов случились вчера в Бурятии. В них серьезно пострадали три подростка.

Как сообщили в ГИБДД, первое ДТП произошло днем 16 апреля в Иволгинском районе на отвороте в Поселье. Там 14-летний подросток на мотоцикле «Хонда Хорнет 600» при обгоне выехал на встречку и врезался в «Тойоту Витц», которая ехала в попутном направлении и начала поворот налево. В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.


Еще одна авария случилась вечером в Эрхирике. Там 15-летний водитель мопеда «Рэйсер», гнавший через перекресток, врезался в бок «Тойоты Ипсум». Юный байкер и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.


Как уточнили в Госавтоинспекции, оба водителя мототехники не имели прав. Матерей школьников, разрешивших им кататься на мотоциклах, привлекут к административной ответственности.
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