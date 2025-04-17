Происшествия 17.04.2025 в 09:18
В Бурятии разбились три подростка
Начинающие байкеры гоняют, рискуя своими и чужими жизнями
Текст: Андрей Константинов
Сразу две тяжелые аварии с участием несовершеннолетних мотоциклистов случились вчера в Бурятии. В них серьезно пострадали три подростка.
Как уточнили в Госавтоинспекции, оба водителя мототехники не имели прав. Матерей школьников, разрешивших им кататься на мотоциклах, привлекут к административной ответственности.
Как сообщили в ГИБДД, первое ДТП произошло днем 16 апреля в Иволгинском районе на отвороте в Поселье. Там 14-летний подросток на мотоцикле «Хонда Хорнет 600» при обгоне выехал на встречку и врезался в «Тойоту Витц», которая ехала в попутном направлении и начала поворот налево. В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Еще одна авария случилась вечером в Эрхирике. Там 15-летний водитель мопеда «Рэйсер», гнавший через перекресток, врезался в бок «Тойоты Ипсум». Юный байкер и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Как уточнили в Госавтоинспекции, оба водителя мототехники не имели прав. Матерей школьников, разрешивших им кататься на мотоциклах, привлекут к административной ответственности.
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