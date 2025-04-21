Происшествия 21.04.2025 в 10:15

Одна крыса вырубила электричество в нескольких кварталах Улан-Удэ

Грызун попал в электроустановку
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Текст: Елена Кокорина
Одна крыса вырубила электричество в нескольких кварталах Улан-Удэ

Почти часовое отключение электричества вчера вечером в Улан-Удэ случилось благодаря одной городской крысе. Попав в распределительный пункт с напряжением 10 кВ она вырубила свет сразу на четырех улицах Октябрьского района.

Аварийное отключение произошло в 17:54 на РП-10кВ по ул. Краснофлотская, 32.

Свыше 40 минут потребители жилого сектора по улицам Тобольская, Краснофлотская, Жердева и Ключевская оставались без электричества. Но больше всего досталось тем горожанам, которые в это время находились в парке «Юбилейный». «Веселее» всех себя почувствовали те, кто в это время находился на аттракционе «колесо обозрения», потому что при отключении электричества оно, разумеется, остановилось. К счастью, все обошлось, и никто не пострадал. Горожан сняли с аттракциона сотрудники парка, прокрутив огромное колесо механически. В 18:35 электроэнергия была восстановлена всем потребителям при ручном включении.

Фото: Елена Кокорина

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электричество отключение крыса

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