Одна крыса вырубила электричество в нескольких кварталах Улан-Удэ

Почти часовое отключение электричества вчера вечером в Улан-Удэ случилось благодаря одной городской крысе. Попав в распределительный пункт с напряжением 10 кВ она вырубила свет сразу на четырех улицах Октябрьского района.

Аварийное отключение произошло в 17:54 на РП-10кВ по ул. Краснофлотская, 32.

Свыше 40 минут потребители жилого сектора по улицам Тобольская, Краснофлотская, Жердева и Ключевская оставались без электричества. Но больше всего досталось тем горожанам, которые в это время находились в парке «Юбилейный». «Веселее» всех себя почувствовали те, кто в это время находился на аттракционе «колесо обозрения», потому что при отключении электричества оно, разумеется, остановилось. К счастью, все обошлось, и никто не пострадал. Горожан сняли с аттракциона сотрудники парка, прокрутив огромное колесо механически. В 18:35 электроэнергия была восстановлена всем потребителям при ручном включении.

Фото: Елена Кокорина