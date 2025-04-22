В Бурятии «Ниссан Марч» рухнул с моста

Авария случилась в ночь на 21 апреля в Мухоршибирском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Марч», ехавший со стороны Кусот в направлении Саган-Нура, не справился с управлением и слетел с моста. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести.Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у мужчины не было, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.Еще одно «пьяное» ДТП в Мухоршибирском районе случилось уже сегодня ночью.«32-летняя водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя в состоянии алкогольного опьянения по федеральной трассе «Байкал», на 567-м км дороги не справилась с управлением, врезалась в дорожное ограждение и перевернулась», - сообщили в ГИБДД.Серьезно в аварии женщина не пострадала – она лишь разбила лоб. После оказания помощи медики отпустили ее домой. К слову, водительских прав у женщины тоже не было.