В Бурятии инвалид полсуток просидел на обочине в ожидании попутки

Жуткий случай, который мог закончится трагедией, произошел в Баунтовском районе Бурятии. Там инвалид на костылях, которого только что выписали из больницы, полсуток просидел на обочине дороги в ожидании попутки до села Уакит. Однако машин, едущих в нужную сторону, так и не появилось. Пожилой мужчина мог попросту замерзнуть, однако один из проезжавших мимо водителей все же позвонил спасателям.Как рассказали в МВД Бурятии, поздним вечером 22 апреля в местности Тальцы у села Багдарин водитель автомобиля заметил на обочине дороги сидящего пенсионера с сумкой и костылями. Мужчина предложил инвалиду довезти его до Багдарина, но тот отказался, сообщив, что ждёт попутку в Уакит. Водитель поехал дальше, но на всякий случай набрал номер «112» и рассказал об увиденном.Сотрудники службы спасения передали информацию в полицию. На поиски инвалида выехали наряд вневедомственной охраны и участковый Дашинима Гармаев, а также бригада скорой помощи. Они принялись искать пенсионера, освещая фарами путь. В итоге 65-летний мужчина был обнаружен лежащим на куске баннера под кустом на обочине дороги.Выяснилось, что около полудня пенсионера выписали из больницы, где он лечился полторы недели. Из-за артроза мужчина передвигался на костылях. Добравшись на попутной машине до Тальцов, он стал ждать попутку до Уакита, где проживает. Однако в нужную ему сторону никто не ехал, в результате пенсионер провел на улице около полусуток.Как оказалось, у пожилого мужчины все же была родня и в Багдарине. Однако сам пенсионер в райцентре не ориентировался и позвонить им не мог из-за неумения пользоваться гаджетом. Благодаря местному водителю скорой правоохранителям удалось установить их адрес и передать незадачливого «путешественника» родственникам.