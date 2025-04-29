Происшествия 29.04.2025 в 17:55

Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилую мать

Расправа произошла в ходе совместного распития спиртного
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилую мать
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве собственной матери.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 22 декабря 2024 года около полуночи мужчина у себя дома на улице Иванова после совместного употребления спиртного поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он жестоко избил женщину, нанеся ей множество ударов кулаками и деревянным табуретом по голове и телу, а затем лег спать. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Утром, обнаружив ее тело, злоумышленник позвонил брату и рассказал о случившемся. Тот вызвал полицию.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Он получил 9,5 лет в колонии строгого режима.
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