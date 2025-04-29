Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилую мать

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве собственной матери.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 22 декабря 2024 года около полуночи мужчина у себя дома на улице Иванова после совместного употребления спиртного поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он жестоко избил женщину, нанеся ей множество ударов кулаками и деревянным табуретом по голове и телу, а затем лег спать. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.Утром, обнаружив ее тело, злоумышленник позвонил брату и рассказал о случившемся. Тот вызвал полицию.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Он получил 9,5 лет в колонии строгого режима.