Происшествия 30.04.2025 в 09:34
В Бурятии тушат один маленький лесной пожар
Все остальные возгорания в лесах на данный момент ликвидированы
Текст: Андрей Константинов
За минувшие сутки в Бурятии удалось потушить пять лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском, Джидинском и Закаменском районах на общей площади 73,5 га. За это же время возникло только одно новое возгорание в Кижингинском районе, его сейчас продолжают тушить.
«В борьбе с огнем задействованы 5 человек из числа лесной охраны и 4 единицы лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как уточнили в РАЛХе, площадь этого пожара небольшая, всего 0,6 га.
«В борьбе с огнем задействованы 5 человек из числа лесной охраны и 4 единицы лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как уточнили в РАЛХе, площадь этого пожара небольшая, всего 0,6 га.
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