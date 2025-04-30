В Бурятии тушат один маленький лесной пожар

За минувшие сутки в Бурятии удалось потушить пять лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском, Джидинском и Закаменском районах на общей площади 73,5 га. За это же время возникло только одно новое возгорание в Кижингинском районе, его сейчас продолжают тушить.«В борьбе с огнем задействованы 5 человек из числа лесной охраны и 4 единицы лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Как уточнили в РАЛХе, площадь этого пожара небольшая, всего 0,6 га.