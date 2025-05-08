Происшествия 08.05.2025 в 14:43

В Минздраве Якутии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике

В результате происшествия пострадали четыре человека
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Текст: Иван Иванов
В Минздраве Якутии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике
Фото: МЧС Якутии
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на обогатительной фабрике в Нерюнгри. Об этом сообщили «АИФ-Якутия» в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии.

«7 мая санрейс со всеми пострадавшими прибыл в Якутск. Они госпитализированы в ожоговый центр республиканской больницы №2- экстренной медицинской помощи», -  прокомментировали в министерстве.

Состояние двоих пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое. Ещё двоих, как тяжелое. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что 7 мая произошёл взрыв на фабрике, после которого загорелся угольный склад. В результате происшествия пострадали четыре человека. На место выехали 50 пожарных. Во время тушения пожара особую опасность представляло скопление взрывоопасных веществ - угольной и сульфидной пыли, а также конструкция здания.

В результате огонь повредил здание склада, крышу, строительные конструкции и конвейерную ленту. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело.

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

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