Происшествия 12.05.2025 в 14:15

Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нелегальных автогонках в Иркутской области

На гонках в Ангарске погибла 17-летняя девушка и еще двое пострадали
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Текст: Иван Иванов
Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нелегальных автогонках в Иркутской области

Следователи СК проводят следственные действия в Ангарске, где участник нелегальных гонок за рулем Toyota Chaser насмерть сбил 17-летнюю девушку.

31-летний водитель и одна из предполагаемых организаторов гонок задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. Задержанных допросили.

Инцидент произошел ночью 11 мая. Мужчина за рулем автомобиля не справился с управлением и сбил зрителей, стоявших у дороги. Девушка погибла на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Водителя подозревают в преступлении по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Организатора гонок - в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Напомним, что в Бурятии регулярно проводятся подобные нелегальные мероприятия с автогонками с такими же нелегальными призовыми фондами. Поскольку о безопасности зрителей там никто не думает, ее организаторы могут при возникновении ЧП легко попасть в места не столь отдаленные.

 

Фото: loon.site

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