Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нелегальных автогонках в Иркутской области

Следователи СК проводят следственные действия в Ангарске, где участник нелегальных гонок за рулем Toyota Chaser насмерть сбил 17-летнюю девушку.

31-летний водитель и одна из предполагаемых организаторов гонок задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. Задержанных допросили.

Инцидент произошел ночью 11 мая. Мужчина за рулем автомобиля не справился с управлением и сбил зрителей, стоявших у дороги. Девушка погибла на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Водителя подозревают в преступлении по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Организатора гонок - в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Напомним, что в Бурятии регулярно проводятся подобные нелегальные мероприятия с автогонками с такими же нелегальными призовыми фондами. Поскольку о безопасности зрителей там никто не думает, ее организаторы могут при возникновении ЧП легко попасть в места не столь отдаленные.

Фото: loon.site