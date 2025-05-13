В Улан-Удэ два грузовика ушли под асфальт

Как сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», вскоре неподалеку от этого места под асфальт ушел «Камаз» с песком, который пригнали, чтобы засыпать первую яму. Как его будут вызволять из ловушки, пока не известно.





В мэрии Улан-Удэ объяснили случившееся начавшимися в городе гидравлическими испытаниями теплосетей. Судя по всему, где-то неподалеку произошел порыв, и вытекающая из трубы вода подмыла дорогу.





Два происшествия с провалами автомобилей произошли сегодня днем на улице Ключевская. Сначала там ушел под асфальт фургон «Хюндай» с иркутскими номерами. Яма постепенно разрасталась, и грузовик все глубже погружался в нее. Наконец, прибывшие на место происшествия коммунальщики огородили территорию, после чего фургон из провала достал подъехавший кран.Фото: скриншоты видео ТК «Весь Улан-Удэ»