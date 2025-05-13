В Улан-Удэ мышь убила взрослую кошку

Кошка по имени Юся, жившая на домашней передержке под присмотром волонтеров, сегодня умерла, так и не оправившись от отравления ядом. Десять дней она находилась в ветеринарной клинике Улан-Удэ в крайне тяжелом состоянии после того, как поймала и съела мышь. Последняя, по всей видимости, тоже была отравлена.

- Мышь, съевшая или просто имеющая контакт с ядом ещё не успела погибнуть. Юся поймала ее и съела, после чего у нее начались симптомы отравления. Мы сразу доставили её на стационар, её приняли и 10 дней она боролась. Но, к сожалению, не смогла справиться, - сообщили в группе «Фонд «Собака счастья».

Волонтеры советуют хозяевам кошек быть очень внимательными к питомцам.

- При первых признаках недомогания — обращайтесь к проверенному ветеринару. И желательно не к кому-попало, а к проверенному. Не поощряйте ловлю мышей! Если вы можете отнять у кошки пойманную мышь — отнимите, иначе эта мышь может отнять у кошки жизнь. Не используйте дома отраву, потому что есть безопасные методы изгнания мышей из дома.

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»