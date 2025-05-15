Происшествия 15.05.2025 в 12:22

Бандиты, расстрелявшие двух человек в Бурятии, получили крупные сроки

В 2013 году у поселка Таксимо «комсомольцы» жестоко расправились с конкурентами
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Текст: Андрей Константинов
Бандиты, расстрелявшие двух человек в Бурятии, получили крупные сроки
Суд вынес приговор в отношении членов банды «Комсомольцы», которые в 2013 году жестоко расправились с конкурентами в Муйском районе Бурятии. На скамье подсудимых оказались восемь человек в возрасте от 37 до 59 лет, большинство из которых на тот момент являлись жителями города Бодайбо Иркутской области. В зависимости от преступной роли, их обвиняли в создании банды для нападений на граждан, убийстве двух человек, разбое и умышленном уничтожении имущества.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в 2013 году один из жителей Бодайбо, пользующийся авторитетом в уголовных кругах, решил расширить свое криминальное влияние в сфере незаконного оборота золота и устранить конкурентов. Для этого он создал из знакомых устойчивую группу, которую возглавил и вооружил.

В начале июня 2013 года лидер банды узнал, что его конкурент вместе с приятелем выехали из Бодайбо в поселок Таксимо для продажи крупной партии золота. Члены банды двинулись следом и расположились на проселочной дороге возле поселка, где устроили засаду. В ней участвовали четверо вооруженных стрелков, два наблюдателя и водитель.

5 июня, когда конкуренты возвращались обратно, на лесной дороге неподалеку от Таксимо бандиты расстреляли их «Лэнд Крузер». Водитель от полученных ран сразу умер, а внедорожник съехал в кювет. 


Приятель убитого, отстреливаясь, попытался убежать. Однако он также был сражен пулями оппонентов.


После этого злоумышленники похитили у убитых более 11 млн рублей, подожгли их внедорожник и скрылись.


«Преступление длительное время оставалось нераскрытыми, но работа по уголовному делу все эти годы продолжалась. Изобличить и задержать членов банды удалось благодаря кропотливой работе, проводимой на территории двух регионов, следователями и сотрудниками уголовного розыска полиции, в том числе при расследовании других уголовных дел о преступлениях, совершенных в Бодайбо, где фигурировали злоумышленники», - рассказали в Следственном комитете.

Иркутский областной суд, где рассматривалось дело, признал всех фигурантов виновными. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, они получили от 18 до 20 лет лишения свободы. Двое бандитов отправятся в колонию особого режима, остальные — в колонии строгого режима.

Фото: Следственный комитет, прокуратура Бурятии
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