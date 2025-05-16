В Улан-Удэ писающего мальчика заставили извиняться

В Улан-Удэ сотрудники полиции установили и задержали молодого человека, который 15 мая помочился в фонтан на улице Ленина. Хулиганом оказался 21-летний уроженец Бичурского района.Парень рассказал, что ведет блог в телеграм-канале. Будучи пьяным, он ради хайпа помочился в фонтан и записал свой «перфоманс» на видео. Позже ролик попал в поле зрения полиции.Блогер признал вину и раскаялся в содеянном.«Перед всеми извиняюсь, кто увидел видео. Больше такого не повторится. Не повторяйте моих ошибок», - сказал на полицейскую камеру задержанный.Как сообщили в МВД Бурятии, в отношении молодого человека составлен протокол за мелкое хулиганство.