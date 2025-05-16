Происшествия 16.05.2025 в 09:43
В Улан-Удэ писающего мальчика заставили извиняться
Блогер пообещал, что больше такого не повторится
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники полиции установили и задержали молодого человека, который 15 мая помочился в фонтан на улице Ленина. Хулиганом оказался 21-летний уроженец Бичурского района.
Парень рассказал, что ведет блог в телеграм-канале. Будучи пьяным, он ради хайпа помочился в фонтан и записал свой «перфоманс» на видео. Позже ролик попал в поле зрения полиции.
Блогер признал вину и раскаялся в содеянном.
«Перед всеми извиняюсь, кто увидел видео. Больше такого не повторится. Не повторяйте моих ошибок», - сказал на полицейскую камеру задержанный.
Как сообщили в МВД Бурятии, в отношении молодого человека составлен протокол за мелкое хулиганство.
Парень рассказал, что ведет блог в телеграм-канале. Будучи пьяным, он ради хайпа помочился в фонтан и записал свой «перфоманс» на видео. Позже ролик попал в поле зрения полиции.
Блогер признал вину и раскаялся в содеянном.
«Перед всеми извиняюсь, кто увидел видео. Больше такого не повторится. Не повторяйте моих ошибок», - сказал на полицейскую камеру задержанный.
Как сообщили в МВД Бурятии, в отношении молодого человека составлен протокол за мелкое хулиганство.
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