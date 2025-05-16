Перекупы из Владивостока обманули десятки покупателей «японок»

Прокуратура направила в Ангарский городской суд уголовное дело о мошенничестве на 20 миллионов рублей. В совершении преступления обвиняют двоих мужчин, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, трое жителей Приморского края в возрасте от 28 до 39 лет занимались мошенничеством под видом продажи автомобилей. Соучастники находили неосведомленных лиц на должности подставных региональных представителей различных компаний, заключали с ними недостоверные агентские договоры, на которых открывались подконтрольные им банковские счета.

С декабря 2020 года по апрель 2023 года мужчины находились во Владивостоке. На популярном сайте они публиковали фиктивные объявления о том, что могут подобрать и поставить из ОАЭ, Японии и европейских государств автомобили любой марки. Машины предлагали доставить покупателю в любой город по цене ниже рыночной.

Соучастники общались с клиентами в мессенджерах. Покупателям отправляли подложные договоры поставок с реквизитами подконтрольных счетов. Убедив граждан и получив деньги, мужчины прекращали общение. Похищенные средства распределяли между собой.

От действий аферистов пострадали 10 человек. Среди них — жители Иркутской и Свердловской областей, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа.

Интересно, что бурятские покупатели не клюнули на уловки аферистов из Владивостока.

Как сообщает портал irk.ru, во время служебной командировки в Приморский край сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области задержали двоих фигурантов.

На сбережения одного из обвиняемых, земельные участки и сооружения стоимостью более 28 миллионов рублей наложили арест. В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделили в отдельное производство, принимаются меры для его задержания.

Фото: loon.site