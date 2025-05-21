В Улан-Удэ сломали барашка

«Просим горожан беречь объекты городской инфраструктуры — лавочки, фонари, автобусные остановки, зелёные насаждения и элементы благоустройства. Эти вещи созданы для общего пользования и должны оставаться целыми долгое время», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.









Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ горожане сломали барашка, установленного в сезонной зоне отдыха на площади Советов. Топиарная фигурка простояла всего три дня, после чего ей повредили ногу. Вчера сотрудники Комбината по благоустройству забрали барашка на ремонт. Его вернут только через неделю.Власти пообещали проработать вопрос усиления охраны зоны отдыха для предотвращения актов вандализма. Также планируется установка дополнительных камер видеонаблюдения для мониторинга ситуации в режиме реального времени.Напомним, к лету площадь Советов в Улан-Удэ уже не первый год превращают в зону отдыха и украшают её различными топиариями. Так, в этом году к уже привычным фигурам животных добавили нерпу, оленя, зайца, медведя и волка. Однако, установленные там фигурки ежегодно страдают от рук горожан, поэтому их регулярно приходится ремонтировать.