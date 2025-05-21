Происшествия 21.05.2025 в 16:56

В Улан-Удэ воспитателя детского сада приговорили к пятилетнему сроку

Женщина била и кричала на детей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ воспитателя детского сада приговорили к пятилетнему сроку
Фото: архив «Номер один»
Сегодня Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада «Родничок». Женщину обвиняли в истязании детей.

Напомним, скандал в детском саду случился в начале сентября прошлого года. Мама одной из девочек заметила у ребенка кровоподтеки и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что 49-летняя воспитатель детского сада систематически била и кричала на малышей из группы раннего возраста, причиняя им физические и психические страдания. Данные факты были подтверждены, в том числе, записями камер видеонаблюдения. Женщину взяли под стражу и поместили в СИЗО. Ей предъявили обвинения по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником» (статьи 117 и 156 УК РФ).

На суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Адвокат просила суд учесть все смягчающие обстоятельства и не лишать ее подзащитную свободы. В свою очередь, родители пострадавших детей требовали для воспитательницы самого сурового наказания.

По итогам рассмотрения дела подсудимая была признана виновной. Её приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью, и деятельностью, связанной с надзором за несовершеннолетними, с их воспитанием и уходом за ними, на срок 2 года.
Теги
дети истязания детский сад

Все новости

Врач-трансплантолог из Бурятии стал призером Международного конкурса молодых ученых
21.05.2025 в 17:45
Корова провалилась под землю и родила там теленка
21.05.2025 в 17:39
«Россия открыта к диалогу и готова оказывать поддержку китайским партнёрам»
21.05.2025 в 17:25
«Мне нечем было кормить детей, так стыдно»
21.05.2025 в 17:16
В Бурятии запретили посещать местные заказники
21.05.2025 в 16:57
В Улан-Удэ воспитателя детского сада приговорили к пятилетнему сроку
21.05.2025 в 16:56
Берег Байкала укрепят за 656 миллионов рублей
21.05.2025 в 16:34
В Улан-Удэ снова закроют переезд
21.05.2025 в 16:32
Жители Улан-Удэ назвали лучшие места для отдыха этим летом
21.05.2025 в 16:21
Поборница чистоты в Улан-Удэ стала героем дня
21.05.2025 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Улан-Удэ сломали барашка
Власти обещают усилить контроль за зоной отдыха в центре города
21.05.2025 в 14:44
В Улан-Удэ мотоциклисты ломают кости
Бесправные байкеры врезаются в автомобили
21.05.2025 в 10:42
В Улан-Удэ сбитого пешехода довезли до дома
Теперь водителя ищет полиция за оставление места ДТП
21.05.2025 в 10:22
В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым
Житель села Тапхар исчез 3 мая
21.05.2025 в 10:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru