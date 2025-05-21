В Улан-Удэ воспитателя детского сада приговорили к пятилетнему сроку

Сегодня Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада «Родничок». Женщину обвиняли в истязании детей.Напомним, скандал в детском саду случился в начале сентября прошлого года. Мама одной из девочек заметила у ребенка кровоподтеки и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.В ходе расследования выяснилось, что 49-летняя воспитатель детского сада систематически била и кричала на малышей из группы раннего возраста, причиняя им физические и психические страдания. Данные факты были подтверждены, в том числе, записями камер видеонаблюдения. Женщину взяли под стражу и поместили в СИЗО. Ей предъявили обвинения по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником» (статьи 117 и 156 УК РФ).На суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Адвокат просила суд учесть все смягчающие обстоятельства и не лишать ее подзащитную свободы. В свою очередь, родители пострадавших детей требовали для воспитательницы самого сурового наказания.По итогам рассмотрения дела подсудимая была признана виновной. Её приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью, и деятельностью, связанной с надзором за несовершеннолетними, с их воспитанием и уходом за ними, на срок 2 года.