В Бурятии лесных пожаров возникает больше, чем успевают потушить

За прошедшие сутки в Бурятии потушили 10 лесных пожаров на общей площади 3 453 га. Однако за это же время возникло 13 новых возгораний, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнём.По состоянию на утро 22 мая в Бурятии действует 18 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинскиом, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на общей площади 12 840 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работает 473 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны, сотрудников МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 101 единица техники», - сообщили в РАЛХе.