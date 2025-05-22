Происшествия 22.05.2025 в 09:12

В Бурятии лесных пожаров возникает больше, чем успевают потушить

Сейчас в республике действует 18 очагов на общей площади 12 840 га
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лесных пожаров возникает больше, чем успевают потушить
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 10 лесных пожаров на общей площади 3 453 га. Однако за это же время возникло 13 новых возгораний, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнём.

По состоянию на утро 22 мая в Бурятии действует 18 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинскиом, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на общей площади 12 840 га.

«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работает 473 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны, сотрудников МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 101 единица техники», - сообщили в РАЛХе.
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