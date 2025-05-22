Происшествия 22.05.2025 в 11:42

В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал

Галсан Дареев еще два месяца проведет в СИЗО
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал
Фото: russianstock.ru
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и еще на два месяца оставил под стражей бывшего зампреда правительства, министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева.

«При рассмотрении ходатайства суд принял во внимание данные о личности обвиняемого: удовлетворительную характеристику, отсутствие судимостей, наличие постоянного места жительства, болезненное состояние здоровья, а также отношение Дареева к предъявленному обвинению. Однако с учетом тяжести и уголовно-правовой характеристики преступлений, в совершении которых обвиняется Дареев, нашел обоснованными доводы следствия о том, что последний может скрыться от следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, в том числе бывшим подчиненным, уничтожить не обнаруженные доказательства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу», - сообщили в пресс-службе райсуда.

Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили превышении должностных полномочий, задержали и взяли под стражу. Он находится в камере СИЗО уже 5 месяцев.


«По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства. Свое требование он обосновал ранее оказанной поддержкой данных предприятий. Подчиненный сотрудник во исполнение указания получил от представителей данных предприятий денежные средства, которые в последующем были израсходованы на личные нужды Дареева и нужды возглавляемого им министерства», - рассказывали ранее о сути предъявленных министру обвинений.

Позже Галсану Дарееву предъявили новые обвинения – в получении взяток.

«По версии следствия, Дареев, будучи министром сельского хозяйства и продовольствия, получил взятки через посредника за совершение действий, связанных с распределением различного вида субсидий сельхозтоваропроизводителям, за оказание поддержки и покровительства при осуществлении предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства», - сообщал суд.

В начале февраля высокопоставленный чиновник, уже находясь в СИЗО, написал заявление об отставке с занимаемых постов по собственному желанию. Глава Бурятии его прошение удовлетворил.
Теги
взятка превышение полномочий

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