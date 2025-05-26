Происшествия 26.05.2025 в 17:34
«Его телефон отследили до леса»
В Новосибирске пять месяцев ищут вахтовика, таинственно пропавшего перед Новым годом
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске полгода ищут пропавшего 37-летнего вахтовика — Максима Палея. Как сообщает КП-Новосибирск, мужчина исчез за три дня до Нового года: 29 декабря его дома ждала беременная жена, но домой он не вернулся.
Известно, что в тот день он действительно уехал с вахты. По камерам удалось отследить, что Максим уехал на такси на улицу Иванова, 35. Там его видели последний раз. К поискам мужчины подключились волонтеры и полиция.
- Я беременная обклеивала весь Академгородок объявлениями, ходила по общагам и домам с фото мужа. Со стороны правоохранителей никаких особо действий не было. Геолокацию они установили только в апреле. Звонки Максима так и не пробили, - рассказала Кристина, жена Максима.
По словам женщины, геолокация мужа определялась в лесу, недалеко от улицы Иванова.
- Брат мужа с января ходит туда, пытается найти хоть что-то, что поможет отыскать Максима, - говорит Кристина. — А от следствия, на мой взгляд, никаких действий нет. Писала жалобу в прокуратуру, но дело трижды отдавали на доследование. Сейчас я планирую подать иск в суд: буду добиваться, чтобы возбудили уголовное дело.
Известно, что в тот день он действительно уехал с вахты. По камерам удалось отследить, что Максим уехал на такси на улицу Иванова, 35. Там его видели последний раз. К поискам мужчины подключились волонтеры и полиция.
- Я беременная обклеивала весь Академгородок объявлениями, ходила по общагам и домам с фото мужа. Со стороны правоохранителей никаких особо действий не было. Геолокацию они установили только в апреле. Звонки Максима так и не пробили, - рассказала Кристина, жена Максима.
По словам женщины, геолокация мужа определялась в лесу, недалеко от улицы Иванова.
- Брат мужа с января ходит туда, пытается найти хоть что-то, что поможет отыскать Максима, - говорит Кристина. — А от следствия, на мой взгляд, никаких действий нет. Писала жалобу в прокуратуру, но дело трижды отдавали на доследование. Сейчас я планирую подать иск в суд: буду добиваться, чтобы возбудили уголовное дело.
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