Происшествия 30.05.2025 в 09:15
Совладельцев ТГК-14 задержали за махинации с тарифами
Один из них назвал происходящее «рейдерским захватом»
Текст: Иван Иванов
Издание «КоммерсантЪ» сообщает подробности уголовного дела в отношении руководителей и совладельцев ТГК-14 (обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье) Константина Люльчева и Виктора Мясника, задержанных за особо крупное мошенничество.
По данным источников “Ъ”, Константин Люльчев был задержан в Чите при попытке вылететь за пределы России, а Виктор Мясник — в Москве, по которой он передвигался на Rolls-Royce. Как утверждают собеседники “Ъ”, господина Мясника собираются отправить в Забайкалье, где и ведутся основные следственные действия. Ранее именно следователи местного УМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для него стали результаты проверок, проведенных сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также прокуратуры.
Рапорты оперативников, а также заявления представителей двух крупных предприятий из структуры «Ростеха» и стали основанием для вынесения постановления о привлечении к уголовной ответственности господ Люльчева и Мясника, а также лиц, которые по делу пока проходят как неустановленные. Согласно версии следствия, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года злоумышленники обманывали регулирующие органы Республики Бурятия и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».
Особо отмечается, что руководители генерирующей компании со своими неустановленными сообщниками «из числа работников ТГК-14» действовали «умышленно», «группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств, полученных от потребителей».
В итоге они получили «экономически необоснованную прибыль», а АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — ущерб в сумме более 9 млн руб. Первое из них специализируется в основном на производстве высокоточной продукции для авиапромышленности и нужд ВМФ, а второе более 80 лет успешно производит вертолеты, в том числе военные.
По предварительным данным, Константин Люльчев высказывал резкое недовольство действиями оперативников и следователей, которые объявили ему о задержании на 48 часов по подозрению в совершении преступлений, и даже назвал происходящее «рейдерским захватом». После этого в знак протеста он якобы объявил голодовку.
При этом, как утверждают источники “Ъ”, два пострадавших предприятия могут стать «первыми ласточками» в длинном списке потенциальных жертв тарифной аферы, а общий ущерб от нее — увеличиться многократно, до миллиардов рублей. Согласно данным, которые сейчас проверяются спецслужбами, семья Константина Люльчева постоянно проживает в Лондоне, а сам энергетик имеет ID-карту для проживания в ОАЭ. Ее наличие он объяснял необходимостью открывать там счета. Его предполагаемый сообщник Виктор Мясник якобы имеет недвижимость в Испании, где приобрел и вид на жительство. При этом он, по некоторым данным, пытался продать свои акции генерирующей компании примерно за 1 млрд руб., однако не нашел покупателей.
Как ожидается, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об арестах подозреваемых.
По данным источников “Ъ”, Константин Люльчев был задержан в Чите при попытке вылететь за пределы России, а Виктор Мясник — в Москве, по которой он передвигался на Rolls-Royce. Как утверждают собеседники “Ъ”, господина Мясника собираются отправить в Забайкалье, где и ведутся основные следственные действия. Ранее именно следователи местного УМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для него стали результаты проверок, проведенных сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также прокуратуры.
Рапорты оперативников, а также заявления представителей двух крупных предприятий из структуры «Ростеха» и стали основанием для вынесения постановления о привлечении к уголовной ответственности господ Люльчева и Мясника, а также лиц, которые по делу пока проходят как неустановленные. Согласно версии следствия, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года злоумышленники обманывали регулирующие органы Республики Бурятия и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».
Особо отмечается, что руководители генерирующей компании со своими неустановленными сообщниками «из числа работников ТГК-14» действовали «умышленно», «группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств, полученных от потребителей».
В итоге они получили «экономически необоснованную прибыль», а АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — ущерб в сумме более 9 млн руб. Первое из них специализируется в основном на производстве высокоточной продукции для авиапромышленности и нужд ВМФ, а второе более 80 лет успешно производит вертолеты, в том числе военные.
По предварительным данным, Константин Люльчев высказывал резкое недовольство действиями оперативников и следователей, которые объявили ему о задержании на 48 часов по подозрению в совершении преступлений, и даже назвал происходящее «рейдерским захватом». После этого в знак протеста он якобы объявил голодовку.
При этом, как утверждают источники “Ъ”, два пострадавших предприятия могут стать «первыми ласточками» в длинном списке потенциальных жертв тарифной аферы, а общий ущерб от нее — увеличиться многократно, до миллиардов рублей. Согласно данным, которые сейчас проверяются спецслужбами, семья Константина Люльчева постоянно проживает в Лондоне, а сам энергетик имеет ID-карту для проживания в ОАЭ. Ее наличие он объяснял необходимостью открывать там счета. Его предполагаемый сообщник Виктор Мясник якобы имеет недвижимость в Испании, где приобрел и вид на жительство. При этом он, по некоторым данным, пытался продать свои акции генерирующей компании примерно за 1 млрд руб., однако не нашел покупателей.
Как ожидается, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об арестах подозреваемых.
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