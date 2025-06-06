Происшествия 06.06.2025 в 12:51

В Улан-Удэ полицейские отказались от сделки с автомехаником

Мужчина предлагал им ремонт автомобиля, если они не оформят нарушение
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полицейские отказались от сделки с автомехаником
Фото: freepik.com
О попытке подкупа сотрудников ГИБДД сообщили сегодня в МВД Бурятии. Нарушитель, которому грозила административная ответственность, теперь может стать и фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в МВД, вечером 26 мая экипаж ДПС на улице Борсоева в Улан-Удэ заметил мотоцикл без номеров. В ответ на требование об остановке байкер дал по газам и попытался скрыться. Однако в итоге его удалось задержать. 

Оказалось, что у 34-летнего водителя мотоцикла нет прав. На мужчину начали оформлять административный протокол. Байкер, желая уйти от ответственности, предложил правоохранителям сделку. Он сказал, что является механиком одной из городских СТО и может отремонтировать автомобиль полицейских, если те не будут оформлять нарушение. Инспекторы ответили отказом, предупредив мужчину о возможных уголовных последствиях его предложения. 

«Однако нарушитель продолжал наставить на своем и склонял полицейских к коррупционным нарушениям. Материал по данному факту передан в следственные органы для принятия правового решения», - сообщили в МВД. 

Госавтоинспекция напоминает, что автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.
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