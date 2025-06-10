В Бурятии автокресло спасло жизнь 5-месячного ребенка

5-месячный малыш, попавший вчера в ДТП не получил повреждений в результате перевернувшейся машины, за рулем которой находилась его мать. Авария произошла в 9 вечера в Кабанском районе Бурятии.

- 35-летняя водитель автомобиля «Субару Стелла», следуя в сторону села Энхалук не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП, водитель и ее 13-летний сын получили травмы различной степени тяжести. 5-месячный ребенок не пострадал, так как находился в автокресле, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ