Происшествия 10.06.2025 в 10:14
В Бурятии автокресло спасло жизнь 5-месячного ребенка
Из-за перевернувшегося авто пострадали женщина и ее 13-летний сын
Текст: Елена Кокорина
5-месячный малыш, попавший вчера в ДТП не получил повреждений в результате перевернувшейся машины, за рулем которой находилась его мать. Авария произошла в 9 вечера в Кабанском районе Бурятии.
- 35-летняя водитель автомобиля «Субару Стелла», следуя в сторону села Энхалук не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП, водитель и ее 13-летний сын получили травмы различной степени тяжести. 5-месячный ребенок не пострадал, так как находился в автокресле, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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