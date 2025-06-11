Полиция Улан-Удэ ищет сбившего ребенка водителя

Еще один велосипедист пострадал в результате ДТП в г. Улан-Удэ. Вчера около 18-30 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Тобольская на 10-летнего школьника был совершен наезд. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть на пешеходном переходе.

- Водитель место ДТП покинул. У ребенка диагностированы ушибы и ссадины, но после осмотра и оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск водителя, скрывшегося с места аварии, - рассказали в полиции республики.

Фото: ГИБДД РБ