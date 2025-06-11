Происшествия 11.06.2025 в 09:57
Полиция Улан-Удэ ищет сбившего ребенка водителя
Мужчина наехал на школьника на пешеходном переходе и скрылся
Текст: Елена Кокорина
Еще один велосипедист пострадал в результате ДТП в г. Улан-Удэ. Вчера около 18-30 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Тобольская на 10-летнего школьника был совершен наезд. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть на пешеходном переходе.
- Водитель место ДТП покинул. У ребенка диагностированы ушибы и ссадины, но после осмотра и оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск водителя, скрывшегося с места аварии, - рассказали в полиции республики.
Фото: ГИБДД РБ
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