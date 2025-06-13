В магазине "Фикс Прайс" неизвестный попытался убить покупателя

Следственные органы СКР в Братске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство в одном из магазинов города. Об этом сообщает «Байкал24.ру». Так следователи отреагировали на видео ЧП, которое днем 12 июня появилось в соцсетях Братска и Иркутской области.Камера видеонаблюдения в магазине "Фикс Прайс" зафиксировала, как 12 июня около 12:00 по местному времени некий мужчина в черном и с защитной медицинской маской на лице сначала делал вид, что выбирает товар на полке, но затем зашел в проход между стеллажами, где целенаправленно напал на ничего не подозревавшего покупателя. Преступник зверски избил свою жертву, а потом убежал.Посетители магазина даже не пытались остановить нападавшего и защитить другого человека. Это уже вызвало бурную дискуссию в Сети по поводу готовности граждан прийти на помощь друг другу в подобных ситуациях.Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области заверила, что "следователи проводят все необходимые следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных лиц". То есть, нападавший не задержан и кто это, скорее всего, правоохранители пока не знают.О состоянии здоровья жертвы преступления в следственном ведомстве тоже ничего не сообщили.Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Инцидент38»