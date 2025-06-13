Происшествия 13.06.2025 в 22:43

В магазине "Фикс Прайс" неизвестный попытался убить покупателя

В Братске покупатели и продавцы лишь равнодушно наблюдали за экзекуцией
A- A+
Текст: Иван Иванов
В магазине "Фикс Прайс" неизвестный попытался убить покупателя
Следственные органы СКР в Братске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство в одном из магазинов города. Об этом сообщает «Байкал24.ру». Так следователи отреагировали на видео ЧП, которое днем 12 июня появилось в соцсетях Братска и Иркутской области.

Камера видеонаблюдения в магазине "Фикс Прайс" зафиксировала, как 12 июня около 12:00 по местному времени некий мужчина в черном и с защитной медицинской маской на лице сначала делал вид, что выбирает товар на полке, но затем зашел в проход между стеллажами, где целенаправленно напал на ничего не подозревавшего покупателя. Преступник зверски избил свою жертву, а потом убежал. 

Посетители магазина даже не пытались остановить нападавшего и защитить другого человека. Это уже вызвало бурную дискуссию в Сети по поводу готовности граждан прийти на помощь друг другу в подобных ситуациях.     

Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области заверила, что "следователи проводят все необходимые следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных лиц". То есть, нападавший не задержан и кто это, скорее всего, правоохранители пока не знают. 

О состоянии здоровья жертвы преступления в следственном ведомстве тоже ничего не сообщили.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Инцидент38» 
Теги
магазин Братск убийство

Все новости

В магазине "Фикс Прайс" неизвестный попытался убить покупателя
13.06.2025 в 22:43
В Улан-Удэ произошло ДТП с «Мерседесом» и «скорой»
13.06.2025 в 16:50
Премьер-министром Монголии стал выпускник БГУ
13.06.2025 в 16:15
В Якутии бизнесмен попался на незаконном обороте 27 килограммов золота
13.06.2025 в 16:08
В Иркутской области в ДТП погибло шесть человек
13.06.2025 в 13:38
В России появилась новая платформа с идеями маршрутов для семейного отдыха
13.06.2025 в 13:02
Роспотребнадзор в Бурятии назвал продукты, полезные для мозга
13.06.2025 в 12:46
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
13.06.2025 в 12:35
В День России житель Улан-Удэ сделал предложение любимой
13.06.2025 в 12:27
Зарядку в День города Улан-Удэ проведет Стальвира Оршуш
13.06.2025 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
В Улан-Удэ произошло ДТП с «Мерседесом» и «скорой»

Авария случилась на перекрестке в мкр. Стрелка

13.06.2025 в 16:50
В Иркутской области в ДТП погибло шесть человек

Четверо из них ехали на тракторе

13.06.2025 в 13:38
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

В мкр. Таежный сгорел частный дом

13.06.2025 в 12:35
Жителю Бурятии грозит тюрьма из-за 150 000 рублей
Они проник в помещение и украл имущество
12.06.2025 в 13:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru