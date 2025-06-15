Происшествия 15.06.2025 в 18:32

Экс-помощник мэра Улан-Удэ попал под обстрел иранских ракет

По его словам, главное при воздушной тревоге - быстро спустится в укрытие
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Текст: Иван Иванов
Экс-помощник мэра Улан-Удэ попал под обстрел иранских ракет
Иран и Израиль третий день обмениваются ударами после начала операции еврейского государства «Восстающий лев», целью является закрытие программы Ирана по созданию ядерной бомбы. Ликвидировано девять ведущих ученых-ядерщиков. Уничтожено несколько центров по обогащению урана.

Иран тем временем нанес массированный ракетный удар по городу Бат-Ям. Где разрушена многоэтажка. 10 мирных жителей погибло. 

Экс-помощник мэра Улан-Удэ Борис Лев, переехавший в «нулевые годы» в город Бат-Ям, рассказал, что чувствуют жители города, находясь в условиях войны с Ираном.

-По три-четыре раза за эти два дня спускались в бомбоубежище, пока не объявляли отбой, но ничего, держимся,  хотя страшновато приходится, - сообщил он. 

По его словам, жертвы мирного населения могут быть связаны с тем, что «есть и такие, кто  не реагируют на сигналы тревоги,  но большинство исполняют указания службы тыла».

При попадании иранской ракеты по многоэтажному дома в Бат-Яме он высказал предположение,  что кое-кто вышел только на лестничную площадку спуститься в укрытие не успел, - сообщил он. 

Добавим, что  ранее Израиль в ходе воздушных налетов по ядерным центрам и ученым-физикам, ликвидировал программы по созданию атомного  оружия в Ираке (1981 г.)  и Сирии (2007 г.). В этот раз он в ходе спецоперации пытается сорвать  ядерную программу Ирана. 

«Все проблемы по нераспространению, расползанию ядерного оружия по миру Израиль решает в одиночку, а другие страны просто стоят в сторонке и смотрят, в итоге мы, мирные жители  страны несем потери и живем в состоянии хронической войны с диктаторскими режимами Ближнего Востока, - сообщил Борис Лев.

Ранее МИД России призвал Израиль «не допустить полномасштабной войны в регионе», указав, что «решение по иранской ядерной программе можно найти только мирным путем».

Фото: pixabay.com

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