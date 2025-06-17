Происшествия 17.06.2025 в 10:14

Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре

Принадлежавшая ей фура превысила допустимую массу транспортного средства
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре

Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона рублей за перегруз на фуре. Принадлежавшая женщине фура следовала по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия.

На стационарном пункте весового контроля был установлен факт превышения автопоездом допустимой нагрузки на 4-ю, 5-ю, 6-ю оси и допустимой массы транспортного средства.

- По решению суда владелица транспортного средства должна была выплатить в доход федерального бюджета 467 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов. Судебные приставы взыскали всю задолженность со счетов улан-удэнки, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

 

Фото: loon.site

Все новости

В этом году в Нижнеангарске начали строить новую поликлинику
17.06.2025 в 10:32
Жительница Бурятии перешагнула вековой рубеж
17.06.2025 в 10:18
Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре
17.06.2025 в 10:14
В Бурятии расцвел редкий вид сибирской орхидеи
17.06.2025 в 09:57
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре
17.06.2025 в 09:39
Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики
17.06.2025 в 09:22
В Бурятии горит сельский дом культуры
17.06.2025 в 09:07
Пособия на детей для неработающих родителей
17.06.2025 в 09:00
Грабителя и убийцу из Бурятии приговорили к 12 годам строгого режима
17.06.2025 в 08:58
В Улан-Удэ работники ЛВРЗ судятся за компенсации
17.06.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
В Бурятии семья чудом выжила в ночном пожаре
Одна из женщин доставлена в больницу без сознания
17.06.2025 в 09:39
Помимо районов Бурятии начал гореть лес и в столице республики
Всего охвачено огнем уже около 40 тысяч гектаров
17.06.2025 в 09:22
В Бурятии горит сельский дом культуры
Ликвидировать возгорание пожарным помогают добровольцы
17.06.2025 в 09:07
20-летняя девушка в Бурятии погибла из-за пьяного водителя без прав
ДТП произошло между двумя селами
16.06.2025 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru