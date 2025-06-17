Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона за перегруз на фуре

Жительница Улан-Удэ заплатила полмиллиона рублей за перегруз на фуре. Принадлежавшая женщине фура следовала по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия.

На стационарном пункте весового контроля был установлен факт превышения автопоездом допустимой нагрузки на 4-ю, 5-ю, 6-ю оси и допустимой массы транспортного средства.

- По решению суда владелица транспортного средства должна была выплатить в доход федерального бюджета 467 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов. Судебные приставы взыскали всю задолженность со счетов улан-удэнки, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

Фото: loon.site