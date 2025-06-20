Водитель в Бурятии насмерть сбил пешехода и скрылся

18 июня около 23 часов в Прибайкальском районе Бурятии водитель неустановленной марки машины насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления. Его автомобиль следовал по федеральной трассе Р-258 «Иркутск-Чита».

- Скрывшийся с места ДТП ехал со стороны г. Иркутска в направлении г. Улан-Удэ. На 374, в 1,5 км от с. Мостовка, вне зоны пешеходного перехода, он совершил наезд на 44-летнего мужчину, который предварительно шел во встречном направлении. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД республики.

Сотрудниками полиции ведутся поиски водителя. Всех, кто владеет информацией, просят позвонить по телефону 29-29-02 или 102.

Фото: loon.site