Из-за аварии свыше сотни домов в центре Улан-Удэ остались без воды

Сегодня днем подрядчик при проведении земляных работ на пересечении улиц Каландаришвили-Смолина повредил трубопровод. Как итог – ограничена подача холодной воды по улицам: Смолина, Кирова, Ленина, Советская, Шмидта. Всего под отключение попали 25 многоквартирных домов, пять социальных объектов и 81 административное здание.

На месте сейчас работают две единицы спецтехники и аварийно –восстановительная бригада МУП «Водоканал».

Организован подвоз воды для жителей. Машины стоят по адресам:

Диализный центр ул. Советская 2

Пересечение улиц Кирова-Свободы (до 20:00, далее машина будет передвигаться по заявке)

ул. Пушкина, 12а (магазин «Николаевский»), Московская, 1.

- Дополнительно в ближайшее время будут организованы три цистерны, которые так же будут курсировать по заявкам жителей. Заявку оставить можно в диспетчерской МУП «Водоканал» по номеру телефона 44-00-00, 44-10-33. Подвоз воды в круглосуточном режиме. Осуществление подвоза воды будет до восстановления подачи холодного водоснабжения всем жителям, - сообщают в МУП «Водоканал».

Фото: loon.site