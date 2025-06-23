Происшествия 23.06.2025 в 12:14

Ночью на дороге Бурятии насмерть сбили пешехода

Случай был зафиксирован в одном из поселков Кяхтинского района
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Текст: Елена Кокорина
Ночью на дороге Бурятии насмерть сбили пешехода

Ночью 20 июня в Кяхтинском районе Бурятии произошел очередной наезд на пешехода со смертельным исходом для последнего. Предыдущие два погибли этой же ночью в Заиграевском и Прибайкальском районах.

- Около 12 часов ночи, 43-летний мужчина без прав, управляя автомашиной TOYOTA VISTA ARDEO, совершил наезд на пешехода 1970 г.р., находящегося вне зоны пешеходного перехода. Водитель следовал в направлении ул. Гагарина в п. Хоронхой. В результате ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один

 

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