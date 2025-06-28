Посиделки в кафе закончились больничным

Молодая жительница Гусиноозерска отдыхала в местном кафе со своими друзьями. Молодежь веселилась и никому не мешала. Однако их без всякой на то причины начал оскорблять посетитель за другим столиком. Девушка решила сделать замечание хамоватому мужчине, но лучше бы она промолчала.

Изрядно опьяневший мужчина на справедливое замечание только разозлился. Он подбежал к девушке и огрел ее по голове стеклянной бутылкой из-под пива, а затем со всего размаха ударил по левой щеке. Никто из друзей девушки, других посетителей или персонала за девушку не заступился…

После инцидента горожанка обратилась в медучреждение с жалобами на головную боль, головокружение. Ей пришлось принимать лекарства и какое-то время провести дома.

«После произошедшего испытала стыд и унижение. Стала бояться ответчика. Он узнал ее место работы, настаивал, чтобы забрала заявление о нанесении побоев, угрожал. При этом какой-либо помощи не предлагал, в том числе в приобретении лекарств, обследовании. Ей пришлось просить родственников и знакомых провожать ее в вечернее время с работы до дома», - рассказывается в материалах дела.

Потерпевшая подала на агрессивного посетителя кафе в суд. В качестве компенсации морального вреда девушка требовала 100 тыс. рублей.

При разбирательстве выяснилось, что напавший мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и замечен в общении с лицами криминальной направленности.

Кроме того, ранее агрессор обращался за медпомощью с диагнозом «эмоционально-неустойчивое расстройство личности» и находился на стационарном лечении в психдиспансере в 2015 году.

Гусиноозерский городской суд исковые требования потерпевшей решил удовлетворить частично и взыскал с неуравновешенного жителя района 25 тыс. рублей.

Похожая история случилась с пожилым жителем Селенгинского района, который подал в суд на своего знакомого из-за того, что тот полтора года назад сломал ему руку. Из-за травмы мужчина не может выполнять домашние дела, обслуживать себя и работать. В качестве компенсации пострадавший планировал получить с обидчика 2,5 млн рублей.

К слову, двигательная функция руки полностью не восстановилась. Теперь истец во всем ограничен и, по его словам, постоянно находится в стрессовом состоянии.

В суде пострадавший рассказал, что в руке нарушен нерв, пальцы сгибаются, но силы нет. Он работает на ассенизаторской машине и из-за травмы не в силах самостоятельно ремонтировать машину. Также не может работать дома ни по хозяйству, ни в огороде.

«Раньше держали скот, пришлось скотину забить. При этом супруга тоже не может работать по хозяйству, поскольку восстанавливается после операции и ей запрещен тяжелый труд. Приходилось просить знакомых в помощи по хозяйству», - уточняется в материалах дела.

Ответчик согласился возместить истцу ущерб в сумме 50 000 рублей. Обидчик в суде сказал, что предлагал потерпевшему 100 000 рублей, однако тот отказался.

В итоге Фемида решил исковые требования потерпевшего удовлетворить частично и взыскать с обидчика 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как видим, после любого скандала, закончившегося рукоприкладством, потерпевший может наказать обидчика рублем. Разжиться на этом, конечно, не получится, но кое-что отсудить можно.

Чтобы взыскать компенсацию за побои, необходимо доказать факт причинения физических или нравственных страданий, наличие неправомерных действий (бездействия) вашего обидчика, причинно-следственную связь между этими действиями и страданиями, а также вину причинителя вреда. Исковое заявление о возмещении морального вреда подается в суд.

Чтобы доказать, что у вас есть травмы, необходимо собрать доказательства, подтверждающие факт побоев, например, медицинские документы о побоях, свидетельские показания, фото- и видеоматериалы, если таковые имеются. Также нужно доказать, что действия (или бездействие) были неправомерными и повлекли за собой причинение вреда здоровью и моральных страданий. Исковое заявление подается в суд по месту жительства ответчика или по месту причинения вреда. Размер компенсации морального вреда определяет суд.





Фото: Номер один