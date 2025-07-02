В Бурятии раскрыли миллиардную аферу на перчатках

«Предварительно установлено, что злоумышленники оформили на аффилированную организацию регистрационное удостоверение на медицинское изделие – перчатки хирургические. Они арендовали несколько нежилых помещений в поселке Турунтаево. Там соучастники организовали предприятия, которые имитировали производство продукции. В действительности подозреваемые закупали хозяйственные перчатки в странах Юго-Восточной Азии и переупаковывали их под собственную марку. В подпольных цехах трудилось 25 человек», - рассказала представитель МВД.











Поддельную продукцию аферисты поставляли в лечебные учреждения Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов России. Через подконтрольные фирмы им удалось заключить контракты на поставку своей продукции на сумму свыше 1,2 млрд рублей.











«Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в производственных и складских помещениях, а также по местам жительства фигурантов. Обнаружено и изъято более 2600 упаковок медицинских перчаток, более 800 тысяч единиц упаковочных материалов, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила Ирина Волк.











Полицейские Бурятии совместно с коллегами из других регионов раскрыли крупную аферу бизнесменов, которые сбывали хозяйственные перчатки под видом медицинских хирургических изделий в больницы нескольких регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По фактам мошенничества, производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий возбуждены уголовные дела. Известно, что двое предполагаемых организаторов данного бизнеса уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.