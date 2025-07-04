Происшествия 04.07.2025 в 16:38

Более 50 детей без сопровождения взрослых обнаружены на берегу рек Улан-Удэ

Регулярные рейды проводятся с начала летнего сезона
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 50 детей без сопровождения взрослых обнаружены на берегу рек Улан-Удэ

Ежедневно в Улан-Удэ на берегах рек Селенга, Уда и Степная протока проходят межведомственные рейды. Сотрудниками комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с начала летнего сезона выявлено 52 ребенка, находившихся у воды без присмотра родителей.

– В отношении родителей составляется административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних, им вручаются уведомления. Нахождение детей у водоёмов без сопровождения взрослых – это не только нарушение закона, но и серьёзный риск для их жизни, – подчеркнула заместитель председателя комиссии Елена Милехина.

Комиссия напоминает, что за данное правонарушение частью 2 статьи 15 закона Республики Бурятия предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на родителей.

Если вы увидели детей на берегу без сопровождения родителей, обращайтесь по тел. 112.

 

Фото: Номер один

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администрация улан-удэ купание дети

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