Происшествия 07.07.2025 в 10:08

Группа молодых людей на иномарке разбилась в районе Бурятии

Один погиб на месте, двое других находятся в тяжелом состоянии
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Группа молодых людей на иномарке разбилась в районе Бурятии

Смертельное ДТП произошло 4 июля в Кяхтинском районе Бурятии. В нем пострадала группа молодых людей от 23 до 25 лет. Один из них скончался на месте аварии.

ДТП случилось около 17 часов 30 минут на 4 км трассы «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта».

- Мужчина 2000 г.р., управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер», в 2 км от с. Бурдуны, предварительно не справился с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и опрокинул машину. В результате ДТП водитель и его 25-летняя пассажирка госпитализированы в мед. учреждение в тяжелом состоянии. Пассажир мужчина 2002 г.р. скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото:  Номер один

Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии яблоки могут преодолеть 300-рублёвую отметку
07.07.2025 в 11:33
В улан-удэнском аэропорту встретили чемпионку по спортивной борьбе
07.07.2025 в 11:33
Бурятия станет центром притяжения молодых медиков со всей России
07.07.2025 в 11:14
Экс-министру правительства Бурятии накинули еще полгода
07.07.2025 в 11:06
В Заиграевском районе Бурятии опровергли информацию о медведе
07.07.2025 в 10:37
Водолазы Росгвардии обследовали затопленное на Байкале судно
07.07.2025 в 10:33
В Монголию приехал японский император и его супруга
07.07.2025 в 10:17
Группа молодых людей на иномарке разбилась в районе Бурятии
07.07.2025 в 10:08
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность
07.07.2025 в 10:08
В Улан-Удэ задержали грабителя, избившего свою знакомую
07.07.2025 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Экс-министру правительства Бурятии накинули еще полгода
Сергея Матвеева повторно признали виновным в превышении полномочий
07.07.2025 в 11:06
Разбитая дорога в Бурятии заинтересовала следователей
Чиновники на многочисленные жалобы жителей не отреагировали
07.07.2025 в 09:43
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по парку на Мемориале Победы в Улан-Удэ
В ходе его благоустройства нашли многочисленные нарушения
07.07.2025 в 09:28
Перевозивший пассажиров автобус в Иркутске вспыхнул на ходу

Древняя машина не выдержала июльской жары

06.07.2025 в 14:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru