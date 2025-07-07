Группа молодых людей на иномарке разбилась в районе Бурятии

Смертельное ДТП произошло 4 июля в Кяхтинском районе Бурятии. В нем пострадала группа молодых людей от 23 до 25 лет. Один из них скончался на месте аварии.

ДТП случилось около 17 часов 30 минут на 4 км трассы «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта».

- Мужчина 2000 г.р., управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер», в 2 км от с. Бурдуны, предварительно не справился с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и опрокинул машину. В результате ДТП водитель и его 25-летняя пассажирка госпитализированы в мед. учреждение в тяжелом состоянии. Пассажир мужчина 2002 г.р. скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один