В Бурятии мужчина получил 7 лет колонии за рога

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который пытался вывезти рога краснокнижного сайгака в Китай.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в декабре прошлого года обвиняемый предложил ранее незнакомому гражданину за деньги незаконно перевезти 80 килограмм рогов сайгака из России в Монголию, а затем отправить их в Китай. Тот согласился, но затем рассказал обо всем правоохранителям. Силовики организовали операцию, и в момент передачи рогов организатор незаконной схемы был задержан. У него изъяли более тысячи штук рогов сайгака, предназначенных для нелегального вывоза за пределы страны.Злоумышленнику предъявили обвинение сразу по трем статьям УК РФ: покушение на незаконную перевозку и продажу особо ценных диких животных, незаконный оборот особо ценных диких животных и покушение на контрабанду особо ценных диких животных. По совокупности преступлений мужчина получил 7 лет колонии общего режима.Приговор еще не вступил в законную силу.