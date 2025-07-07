Происшествия 07.07.2025 в 15:20

В Бурятии мужчина получил 7 лет колонии за рога

Он пытался переправить крупную партию рогов краснокнижного сайгака в Китай
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мужчина получил 7 лет колонии за рога
Фото: прокуратура Бурятии
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который пытался вывезти рога краснокнижного сайгака в Китай.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в декабре прошлого года обвиняемый предложил ранее незнакомому гражданину за деньги незаконно перевезти 80 килограмм рогов сайгака из России в Монголию, а затем отправить их в Китай. Тот согласился, но затем рассказал обо всем правоохранителям. Силовики организовали операцию, и в момент передачи рогов организатор незаконной схемы был задержан. У него изъяли более тысячи штук рогов сайгака, предназначенных для нелегального вывоза за пределы страны.

Злоумышленнику предъявили обвинение сразу по трем статьям УК РФ: покушение на незаконную перевозку и продажу особо ценных диких животных, незаконный оборот особо ценных диких животных и покушение на контрабанду особо ценных диких животных. По совокупности преступлений мужчина получил 7 лет колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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контрабанда животные

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