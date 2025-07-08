Происшествия 08.07.2025 в 17:56

В Бурятии пожар на подстанции лишил света несколько сел

Пожарные приступили к тушению возгорания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар на подстанции лишил света несколько сел
Фото: МЧС Бурятии
Сегодня ближе к концу рабочего дня произошел пожар тяговой подстанции в селе Новоильинск.

«На место выехали огнеборцы пожарных частей №71, №20 и №19 ГПС Республики Бурятия. Следует пожарный поезд из Улан-Удэ. На данный момент подстанция обесточена. Пожарные приступили к тушению», - сообщили в МЧС. 

За пожаром последовало аварийное отключение электроэнергии. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», без света остались села Шабур, Челутай 24 км и Горхон.

По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ, из-за пожара на подстанции встал поезд Владивосток — Москва на станции Горхон. 

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре.
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