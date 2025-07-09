В Улан-Удэ водитель устроил массовое ДТП из-за инсульта

«Он, выезжая из кармана зацепил две машины, после выехал на встречку и просто в хлам размотал всех, кто стоял на запрещающий сигнал светофора. Водителя «Прадо» увезли сотрудники полиции в сторону больницы, так как у него был приступ инсульта», - рассказал в соцсетях аварийный комиссар Батыр Артыков.











В Комитете по транспорту мэрии сообщили, что всего в аварии пострадали 4 машины. Поврежденные автомобили заняли правую и среднюю полосы дороги в направлении центра города. Из-за этого движение оказалось сильно затруднено.











Массовая авария случилась сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ. Там в районе перекрестка с улицей Куйбышева стало плохо водителю «Тойоты Прадо».Фото: телеграм-канал Батыра Артыкова, Комитет по транспорту