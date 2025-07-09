Происшествия 09.07.2025 в 09:33

В Улан-Удэ водитель устроил массовое ДТП из-за инсульта

Виновника аварии увезли в больницу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель устроил массовое ДТП из-за инсульта
Массовая авария случилась сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ. Там в районе перекрестка с улицей Куйбышева стало плохо водителю «Тойоты Прадо».

«Он, выезжая из кармана зацепил две машины, после выехал на встречку и просто в хлам размотал всех, кто стоял на запрещающий сигнал светофора. Водителя «Прадо» увезли сотрудники полиции в сторону больницы, так как у него был приступ инсульта», - рассказал в соцсетях аварийный комиссар Батыр Артыков.


В Комитете по транспорту мэрии сообщили, что всего в аварии пострадали 4 машины. Поврежденные автомобили заняли правую и среднюю полосы дороги в направлении центра города. Из-за этого движение оказалось сильно затруднено.


Фото: телеграм-канал Батыра Артыкова, Комитет по транспорту
Теги
ДТП

Все новости

Улан-удэнца в розыске задержали благодаря скандалу в гостинице
09.07.2025 в 10:57
В Бурятии открыто движение поездов по новому разъезду на перегоне БАМа Агней-Анамакит
09.07.2025 в 10:46
В Улан-Удэ обнародовали видео массового ДТП на Борсоева
09.07.2025 в 10:37
В Улан-Удэ презентуют документальный фильм о ветеранах СВО
09.07.2025 в 10:30
В Бурятии рассказали, как уберечь свою недвижимость от мошенников
09.07.2025 в 10:22
Компаниям Бурятии не хватает почти 4 тысячи работников
09.07.2025 в 10:14
В Улан-Удэ чистят от песка ливневые канализации
09.07.2025 в 10:03
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за таджика
09.07.2025 в 09:57
Эпоха нефтяного процветания заканчивается
09.07.2025 в 09:51
ВСЖД примет на работу почти 1100 выпускников железнодорожных вузов и колледжей
09.07.2025 в 09:39
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Улан-Удэ обнародовали видео массового ДТП на Борсоева
Потерявший управление внедорожник развернулся на перекрестке и пошел на таран
09.07.2025 в 10:37
В Бурятии попал в ДТП и сгорел автомобиль «Почты России»
Водитель машины погиб
09.07.2025 в 09:14
В Бурятии пожар на подстанции лишил света несколько сел
Пожарные приступили к тушению возгорания
08.07.2025 в 17:56
В Бурятии дрон помог оперативно потушить пожар
Возгорание возникло в Прибайкальском районе
08.07.2025 в 17:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru