Пенсионера из Бурятии будут судить за попытку убийства 17-летней девушки

В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетней девушки. 67-летний нетрезвый мужчина напал на потерпевшую июньским вечером и начал душить.

Накануне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Заиграевского района, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

- 14 июня 2024 года около 9 часов вечера нетрезвый обвиняемый, проходя по улице Южная поселка Онохой, из хулиганских побуждений напал на ранее незнакомую 17-летнюю девушку, повалил ее на землю и, высказывая слова угрозы убийством, стал душить. Довести свой преступный умысел до конца он не сумел, поскольку проходившие мимо прохожие вступились за несовершеннолетнюю и вызвали полицию, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: loon.site