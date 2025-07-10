Происшествия 10.07.2025 в 09:48

В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

Житель села Ключи исчез 25 июня
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 46-летнего жителя села Ключи Иволгинского района Эрдэма Жамьяндабаева. О его судьбе ничего не известно с 25 июня.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Был одет: черная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.
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