В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 46-летнего жителя села Ключи Иволгинского района Эрдэма Жамьяндабаева. О его судьбе ничего не известно с 25 июня.Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.Был одет: черная футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.