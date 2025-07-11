Происшествия 11.07.2025 в 09:22

В Бурятии осталось всего 5 лесных пожаров

За сутки удалось потушить 8 очагов, а новых возгораний не возникло
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось всего 5 лесных пожаров
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 8 лесных пожаров на общей площади 13 060 га. Новых возгораний при этом не возникло, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сейчас в Бурятии осталось только 5 лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 135 га. 

«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 318 человек. Задействовано 33 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.
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Лесной пожар

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ЗУРХАЙ
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