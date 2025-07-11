Происшествия 11.07.2025 в 09:22
В Бурятии осталось всего 5 лесных пожаров
За сутки удалось потушить 8 очагов, а новых возгораний не возникло
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 8 лесных пожаров на общей площади 13 060 га. Новых возгораний при этом не возникло, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сейчас в Бурятии осталось только 5 лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 135 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 318 человек. Задействовано 33 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.
Сейчас в Бурятии осталось только 5 лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 135 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 318 человек. Задействовано 33 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.
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