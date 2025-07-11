В Бурятии осталось всего 5 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии потушили 8 лесных пожаров на общей площади 13 060 га. Новых возгораний при этом не возникло, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Сейчас в Бурятии осталось только 5 лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 135 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 318 человек. Задействовано 33 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.