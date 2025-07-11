Происшествия 11.07.2025 в 15:43
Жилой дом сгорел в Улан-Удэ
Огонь вспыхнул из-за неполадок с электрооборудованием
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в первой половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании жилого дома в ДНТ «Дружба» в Улан-Удэ.
«К месту вызова были направлены 20 пожарных и 5 единиц техники. Около получаса потребовалось огнеборцам, чтобы усмирить огонь на площади 87 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Пожара уничтожил веранду и кровлю дома, огнем также повреждены жилые помещения. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования.
«К месту вызова были направлены 20 пожарных и 5 единиц техники. Около получаса потребовалось огнеборцам, чтобы усмирить огонь на площади 87 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Пожара уничтожил веранду и кровлю дома, огнем также повреждены жилые помещения. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования.
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