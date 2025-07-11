Жилой дом сгорел в Улан-Удэ

Сегодня в первой половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании жилого дома в ДНТ «Дружба» в Улан-Удэ.«К месту вызова были направлены 20 пожарных и 5 единиц техники. Около получаса потребовалось огнеборцам, чтобы усмирить огонь на площади 87 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.Пожара уничтожил веранду и кровлю дома, огнем также повреждены жилые помещения. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования.