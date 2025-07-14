Выпивка за рулем обошлась жительнице Бурятии в 700 тысяч рублей

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Джидинского района. 31-летняя жительница села Петропавловка обвинялась в пьяном вождении.«Сельчанка ранее уже привлекалась к административной ответственности за употребление алкоголя за рулем. Несмотря на это, в марте 2025 года она выпила и снова поехала на автомобиле, пока ее не остановили сотрудники ГИБДД», - рассказали в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Сельчанку приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей и конфисковали у нее автомобиль «Тойота Креста» стоимостью полмиллиона рублей.