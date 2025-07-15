Происшествия 15.07.2025 в 17:08

Жительница Бурятии провалилась в туалет в городском парке

Власти уже извинились перед женщиной
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии провалилась в туалет в городском парке
Фото: архив «Номер один»
Неприятный инцидент произошел в Закаменске. Там в городском парке женщина провалилась в туалет. О случившемся горожанка рассказала в телеграм-канале «Закамна-инфо.24/7».

«Произошёл случай, неприятный для меня. Зашла в туалет в парке и провалилась половиной тела, повредила руку, поцарапала ногу, Городская администрация снесёт старый туалет или отремонтирует? Пол прогнил, если бы был ребёнок, упал бы полностью», - написала женщина.

Администрация Закаменска уже извинилась перед горожанкой за случившееся. 

«На данный момент доступ в туалет ограничен. Приносим свои извинения! Будем решать вопрос», - ответили женщине власти.
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