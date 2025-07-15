Жительница Бурятии провалилась в туалет в городском парке

Неприятный инцидент произошел в Закаменске. Там в городском парке женщина провалилась в туалет. О случившемся горожанка рассказала в телеграм-канале «Закамна-инфо.24/7».«Произошёл случай, неприятный для меня. Зашла в туалет в парке и провалилась половиной тела, повредила руку, поцарапала ногу, Городская администрация снесёт старый туалет или отремонтирует? Пол прогнил, если бы был ребёнок, упал бы полностью», - написала женщина.Администрация Закаменска уже извинилась перед горожанкой за случившееся.«На данный момент доступ в туалет ограничен. Приносим свои извинения! Будем решать вопрос», - ответили женщине власти.