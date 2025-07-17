Жителя Улан-Удэ осудили за комментарий в телеграме

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).«В январе прошлого года мужчина разместил комментарий к публикации в мессенджере «Telegram», содержавший призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников полиции», - рассказали о сути предъявленных мужчине обвинений в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд признал горожанина виновным. Его приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете на срок 2 года.Приговор в законную силу еще не вступил.